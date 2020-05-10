Редкач: Слова Усика про Крим божий - як мінімум лицемірство

Боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко заробляти у Росії вони змогли б і без такої яскраво вираженої пропаганди.

Про це заявив боксер Іван Редкач.

"Звичайно, я знайомий з Усиком і Ломаченко особисто. Ми багато років разом тренувалися і виступали на змаганнях. Коли ми були в любителях, ми з ними багато спарингували. З Сашею і Васею ми разом їздили на чемпіонат світу в 2007 році в Чикаго. Я, зізнаюся, сильно тоді хворів і переживав за Василя, кричав так в його підтримку, що зірвав горло. Він тоді виграв, але йому перемогу не віддали, її присудили російському боксерові Альберту Селімову.

Що стосується їхньої віри ... Швидше за все, вони такі ж віруючі, як і більшість з нас. А все інше - це пафос і награність. Більшість їх православних висловлювань не мають ніякого сенсу. І вони не з тих, хто живуть за всіма церковними канонами. Тому, на мій погляд, це з їхнього боку дурь або прикриття вірою істинного правдивої відповіді. Відповідь Усика на питання: Чий Крим? - Крим божий, це як мінімум лицемірство.

Взагалі, я думаю, заробляти в Росії вони змогли б і без такої яскраво вираженої пропаганди. Зрештою, багато українських зірок шоу-бізнесу живуть і заробляють в Росії і при цьому не зачіпають ніяких політичних тем. Може, це для політичного притулку в Америці? Може, в Україні щось накосячили, бо доведеться "красиво" йти з України. Може, вони взагалі право голосу не мають і роблять, що їм скажуть. А взагалі це на їх совісті.

З точки зору боксера, я б не хотів, що б їх бої були бойкотувати. Тільки лише тому, що я знаю ціну і перемоги, і поразки. Час покаже", - зазначив Редкач.