 Котельник: Усик і Ломаченко легко зможуть отримати російське громадянство | Бокс | Champion.com.ua
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Котельник: Сумніваюся, що Усик і Ломаченко змінять громадянство, але симпатія до Росії у них очевидна

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Ексбоксер відреагував на участь Усика і Ломаченка у російському фільмі
Котельник: Сумніваюся, що Усик і Ломаченко змінять громадянство, але симпатія до Росії у них очевидна
#Котельник, #Усик, #Ломаченко

Джерело - Meta-ratings.com.ua.

Перед боями боксер Олександр Усик всюди використовує українську символіку, але майже ніколи не звертався до своїх уболівальників українською мовою.

Про це заявив колишній чемпіон світу Андрій Котельник.

"Бог їм суддя. Але мені здається, поки йде війна, з участю у таких фільмах або висловлювання на тему братнього народу їм можна було б почекати, або не говорити про це публічно. Виглядає трохи дивно.

Вони перед боями всюди використовують українську символіку. Усик робив оселедець, одягав вишиванку, але при цьому говорить про "кашу з однієї миски" з російськими друзями і майже ніколи не звертався до своїх уболівальників українською мовою.

Усик з Ломаченко і раніше говорили про братні народи, тільки зараз там на Донбасі вбивали українців.

Чи дадуть російське громадянство Усику та Ломаченку? Не думаю, що для Росії це проблема. Вони його дають всім, хто допомагає в пропаганді - Жерару Депардьє, Рой Джонсу. Таких прикладів багато. Звичайно, сумніваюся, що вони поїдуть у Росію, але симпатія і погляди в їх сторону у цих боксерів є", - зазначив Котельник.

Раніше, Кремлєв заявив, що Росія готова надати Василю Ломаченку і Олександру Усику своє громадянство.

Нагадаємо, Усик і Ломаченко були включені в базу даних сайту Миротворець. 

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