 Холіфілд - про укус Тайсона: Я розумію, навіщо він тоді вкусив мене | Бокс | Champion.com.ua
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Холіфілд - про укус Тайсона: Я розумію, навіщо він тоді вкусив мене

Сьогодні 20:39 723 0
Евандер згадав скандальний епізод
Холіфілд - про укус Тайсона: Я розумію, навіщо він тоді вкусив мене
#Тайсон, #Холіфілд

Джерело - fightnews.info.

Майк Тайсон відкусив йому шматок вуха в другому бою з боксером Евандером Холіфілдом, тому що намагався захистити свій імідж.

Про це заявив сам Холіфілд.

"Ні-ні, цього не більше не буде. Річ у тому, що я розумію, навіщо він тоді вкусив мене. Зараз таких проблем бути не повинно. Тайсон намагався захистити свій імідж. Він зрозумів, що програє хлопцеві, який, як йому розповіли, мав проблеми з серцем.

Тайсон сказав собі: "Якщо я впаду, то це знищить мою репутацію, але якщо я зроблю щось божевільне, то фанати, які і так знають, що я злий, назвуть мене божевільним".

Тепер Майк дуже тихий чоловік. Він став зовсім іншим. Тайсон не втрачає голову і не засмучується так часто, як раніше, адже зараз він не намагається захищати колишній імідж", - сказав Евандер.

Нагадаємо, Холіфілд залишився переможцем в обох боях проти Майка Тайсона.

Раніше, Холіфілд анонсував повернення на ринг.

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