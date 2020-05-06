Колишній чемпіон світу: Заради бою з Тайсоном я б повернувся на ринг

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Григорій Дрозд готовий зустрітися з легендарним Майком Тайсоном у показовому поєдинку.

Про це заявив сам російський боксер.

"Мене днями запитали: чи провів би я благодійний бій з Майком Тайсоном? Ось заради такого бою, чесно, я б повернувся, підготувався до нього. А для того, щоб стати чемпіоном світу, потрібно багато праць, причому не тільки моїх. У мене сім'я, і ​​для всіх це великий стрес - все переживають, допомагають. Коли я оголосив про завершення кар'єри, для моєї мами цей день був одним з найщасливіших за останні років 20. Так що немає об'єктивних умов, щоб я повернувся по-справжньому", - сказав Дрозд.