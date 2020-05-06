Тайсону пропонують побитися з колишнім футболістом

Нехай легендарний Майкл Тайсон проведе бій з одним з колишніх футболістів.

Про це заявив промоутер Браян Аматруда.

"Залізний Майк може сам вибрати собі суперника - Беррі Холла (0-0-1, 0 КО), Полла Галлена (9-0-1, 5 КО) або Сонні Білла Вільямса (7-0, 3 КО).

Де б я зробив бій? На 10-тисячній Melbourne Arena. Або ще краще на 30-тисячній Princes Park. Так, нехай Тайсону вже 53 роки, але ж його ім'я назавжди буде серед найбільших. Упевнений, що Холл, Галлен або Вільямс без роздумів погодяться вийти проти нього в ринг.

Спершу потрібно почекати, коли затихне коронавірус. Так що все відбудеться, схоже, не раніше наступного року", - сказав Аматруда.