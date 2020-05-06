Льюїс назвав Кличка найрозумнішим суперником у кар'єрі

Український боксер Віталій Кличко на рингу правильно використовував свою незграбність.

Про це заявив Леннокс Льюїс.

"Віталій правильно використовував свою незграбність. Всі говорили, що мені слід було битися з ним знову, але він був вишенькою на моєму пенсійному торті. Я прийняв бій з Кличком в короткі терміни і, незважаючи на ментальну готовність, моя фізична підготовка не була ідеальною.

Я переміг Кличка в гіршій формі, тому не було необхідності в реванші. Він виразно відчув мій аперкот", - зазначив Льюїс.