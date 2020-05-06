Арум: Бій Ф'юрі – Вайлдер може відбутися за межами США

Третій бій між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером можу відбутися восени поза межами США.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Я шукаю можливість провести третій бій Ф'юрі і Вайлдера в жовтні. Але це дуже оптимістичний варіант, так що, можливо, ми перенесемо зустріч на листопад. Ми розглядаємо варіант з проведенням бою за межами США, у нас вже є певний успіх в цьому напрямку.

Це не на Близькому Сході. Але все-таки сподіваюся, що ми зможемо провести бій в США з глядачами в залі. Якщо не вийде, то розглянемо будь-які варіанти з перенесенням", - розповів Арум.