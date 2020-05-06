Чемпіон WBA International в напівсередній вазі Карен Чухаджян (16-1, 7КО) підписав контракт з компанією Fighter Locker.

Про це розповів агент Райан Роач

"Ласкаво просимо на борт, Карен Чухаджян з рекордом 16-1 і титулом WBA International в напівсередній вазі і номером 14 в рейтингу WBA. Ми горді представляти інтереси відмінного бійця і доброї людини", - відзначив Роач.