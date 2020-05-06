Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBA International в напівсередній вазі Карен Чухаджян (16-1, 7КО) підписав контракт з компанією Fighter Locker.
Про це розповів агент Райан Роач
"Ласкаво просимо на борт, Карен Чухаджян з рекордом 16-1 і титулом WBA International в напівсередній вазі і номером 14 в рейтингу WBA. Ми горді представляти інтереси відмінного бійця і доброї людини", - відзначив Роач.
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****Signing Announcement***** Welcome Aboard @karen_chukhadzhyan with a record of 16-1 and WBA International Champion at Welterweight, 14th in current WBA Rankings! We are proud to represent a great fighter and great person! #boxing #boxingukraine #ukraine #ukraine🇺🇦 #boxinglife #boxingnews #signingnews #boxingworld #wba #wbaboxing #boxingmanager #boxingmanagement #lovewhatyoudo #respect #passion #honor #🥊
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