Василь Ломаченко прокоментував роль спортсменів

Джерело - Корсунская пустынь.

Головними патріотами будь-якої країни є насамперед спортсмени.

Про це розповів чемпіон WBC, WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко.

"Найбільш послідовні патріоти - це спортсмени. У всьому світі спорт є візитною карткою країни. Країну знають в першу чергу за спортсменами, куди б ти не приїхав. Я пам'ятаю, як в 2006 році ми були в Марокко. Вийшли гуляти і у нас запитали звідки ми.

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Ми сказали, що з України. Вони почали називати нам прізвища Шевченка і Бубки. Саме їх я вважаю головними патріотами нашої країни, тому що нам не назвали президента чи наших політиків", - відзначив Ломаченко.

Раніше повідомлялося, що Василь Ломаченко разом з Олександром Усиком знявся в російському фільмі про православну церкву.