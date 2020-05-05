Дерев'янченко - майбутній чемпіон середньої ваги - тренер

Український боксер Сергій Дерев'янченко незабаром стане чемпіоном світу в середній вазі.

Про це заявив тренер боксера Андре Розьє.

"Сергій - один з моїх улюблених боксерів. Крім того, він - один з найкращих людей на всій планеті. Знайте, ми не збираємося зупинятися. У нас в планах - йти вперед і дертися на вершину. Я вважаю, що Сергій - майбутній чемпіон середньої ваги, одного разу пояс буде у нього. Всі його бої чудові. Але є в боксі один хлопець, з ким би я не хотів ставити Дерев'янченка - це Деметріус Андраде", - зазначив Розьє.