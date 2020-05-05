Дерев'янченко - майбутній чемпіон середньої ваги - тренер

Джерело - AB Boxing News.
Український боксер Сергій Дерев'янченко незабаром стане чемпіоном світу в середній вазі.
Про це заявив тренер боксера Андре Розьє.
"Сергій - один з моїх улюблених боксерів. Крім того, він - один з найкращих людей на всій планеті. Знайте, ми не збираємося зупинятися. У нас в планах - йти вперед і дертися на вершину. Я вважаю, що Сергій - майбутній чемпіон середньої ваги, одного разу пояс буде у нього. Всі його бої чудові. Але є в боксі один хлопець, з ким би я не хотів ставити Дерев'янченка - це Деметріус Андраде", - зазначив Розьє.
Деметріус Андраде зі США є чемпіоном світу в середній вазі за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації).
Титулами WBC (Всесвітньої боксерської ради) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) у цій категорії володіє мексиканець Сауль Альварес, якого журнал Forbes у 2019 році назвав найбагатшим боксером світу - він заробив $94 млн.
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