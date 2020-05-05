Тренер Дерев'янченка: Бій з Ломаченком стане відправною точкою для Лопеса

Майбутній поєдинок за звання абсолютного чемпіона в легкому дивізіоні між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом буде дуже важливим перш за все для американця.

Про це заявив тренер боксера Сергія Дерев'янченка Андре Розьє.

"Нас чекає відмінний поєдинок. Мені подобається Тео, для нього бій з Василем буде відправною точкою для кар'єр незалежно від того, переможе він чи зазнає поразки.

Якщо програє, то невелика втрата, адже він потрапив в ринг з одним з кращих бійців свого часу і нерозумно було б докоряти собі.

Тому він або піднесеться до неймовірних висот, або отримає безцінний досвід. Не треба забувати, що він дуже молодий, і у нього багато часу, щоб перебудуватися", - зазначив Розьє.