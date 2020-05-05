Чемпіон світу - про епідемію коронавірусу: Найголовніше - залишитися в живих

Тайсон запевняє, що взагалі не планує жодних поєдинки

Джерело - ESPN.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі нібито не збирається навіть думати про бокс, не те що виступати за закритими дверима і без глядачів, поки світ не вилікується від коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це заявив сам боксер.

"Бокс мене зараз не дуже цікавить. Найголовніше - залишитися в живих. В історії вистачало таких пандемій, які вбивали безліч людей. Ця вже вбила багатьох . Це важливіше, ніж я, бокс і спорт в цілому", - сказав Ф'юрі.

Раніше, Арум заявив про можливу швидку організацію бою Джошуа - Ф'юрі.