Вайт: Не бачу, як Усик може побити когось з чемпіонів

Українець Олександр Усик є технічним спортсменом, однак йому не вистачає природних габаритів для успіху в суперважкій вазі.

Про це заявив боксер Ділліан Вайт.

"Зараз я не бачу, як Усик може стати чемпіоном в супертяжах. Не знаю, як він може впоратися з кимось із чемпіонів. Саме з фізичної точки зору.

Він дуже технічний і швидкий, але фізики і габаритів йому не вистачає. Не знаю, як він збирається 12 раундів тікати від Джошуа або Ф'юрі", - сказав Вайт.