Джошуа: Я зробив за три роки те саме, що Ф’юрі - за 10

Ентоні Джошуа прокоментував своє майбутнє у боксі

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа планує домінувати в дивізіоні наступні шість років.

Про це розповів сам британський боксер.

"Зараз я займаюся тим, що збираю знання про боксерську індустрію. Ось дивіться: Тайсон Ф'юрі в професійному спорті десь 11 чи 12 років. Йому знадобилося надто багато часу, щоб нарешті опинитися там, де він зараз перебуває. Я вітаю його з цим. Я просто розмірковую над тим, що колись навчався у хлопців, як Ф'юрі. І зараз я можу з упевненістю сказати: Вау, я зробив за три роки те саме, що Тайсон - за 10. У наступні шість я збираюся бути найкращим в хевівейті. Досвід і мудрість - найбільші вчителі", - розповів Джошуа.

Раніше, Арум заявив про можливу швидку організацію бою Джошуа - Ф'юрі.

Нагадаємо, Пулєв готовий відмовитися від бою з Джошуа.