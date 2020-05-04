Руїс: Ніхто не вірив, що я можу перемогти Джошуа

Боксер згадав, як погоджувався на бій з Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Ніхто не вірив в успіх Енді Руїса у бою проти Ентоні Джошуа, коли колишній чемпіон світу замінив Джарелла Міллера і відібрав у суперника три чемпіонські титули.

Про це заявив сам американський боксер.

"Майже рік тому мені повідомили, що я проведу бій з Джошуа в якості екстреної заміни для Джаррелл Міллера. Ніхто не вірив, що я можу перемогти. Ставки на мене були 13: 1. Я написав безпосередньо Едді Хирний, щоб мені дали цю можливість. Я зберігав позитивний настрій і продовжував наполегливо працювати, незважаючи на те, що в мені все сумнівалися. Звичайно, Хейтер ненавиділи мене (вони завжди будуть це робити, це їх робота). Мораль цієї історії в тому, щоб залишатися на позитиві, старанно працювати, ігнорувати Хейтер, вірити в себе і в бога. Все можливо ... Все!" - написав Руїс.

Раніше, Арум заявив про можливу швидку організацію бою Джошуа - Ф'юрі.