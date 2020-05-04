Руїс: Ніхто не вірив, що я можу перемогти Джошуа

Джерело - Чемпіон.
Ніхто не вірив в успіх Енді Руїса у бою проти Ентоні Джошуа, коли колишній чемпіон світу замінив Джарелла Міллера і відібрав у суперника три чемпіонські титули.
Про це заявив сам американський боксер.
"Майже рік тому мені повідомили, що я проведу бій з Джошуа в якості екстреної заміни для Джаррелл Міллера. Ніхто не вірив, що я можу перемогти. Ставки на мене були 13: 1. Я написав безпосередньо Едді Хирний, щоб мені дали цю можливість. Я зберігав позитивний настрій і продовжував наполегливо працювати, незважаючи на те, що в мені все сумнівалися. Звичайно, Хейтер ненавиділи мене (вони завжди будуть це робити, це їх робота).
Мораль цієї історії в тому, щоб залишатися на позитиві, старанно працювати, ігнорувати Хейтер, вірити в себе і в бога. Все можливо ... Все!" - написав Руїс.
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Roughly 1 year ago, I got the call that I would be facing Joshua as a last minute replacement for Big Baby Miller. Nobody believed I would win. I was a 13 to 1 underdog. I messaged Eddie Hearn directly for this opportunity. I stayed positive and continued to work hard even though everyone doubted me. Of course the haters were hating (and always will, that’s what haters do) Moral of the story is stay positive, work hard, ignore the haters, believe in yourself and believe in god. Anything is possible... ANYTHING! 🇲🇽🏆🥊 #teamdestroyer
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