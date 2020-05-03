Усик: Вам повернеться та гидота, яку ви кидаєте у світ

Гроші, машини, годинник, поїздки, ще щось круте - це побічний ефект від того, що ви працюєте і рухаєтеся до своєї мети.

Про це заявив боксер Олександр Усик.

"Мене мотивує те, що я роблю. Мотивує навіть те, що мене зупиняє маленький хлопчик на вулиці і каже: Я хочу бути схожим на вас.

Спочатку він хоче бути схожим на мене тому, що я спортсмен і завоював якісь регалії. Для більшості хлопчаків - це пояс, можливості, машина, заробіток і все інше. Гроші, машини, годинник, поїздки, ще щось круте - це побічний ефект від того, що ви працюєте і рухаєтеся до своєї мети. Але якщо йти до мети по головах, то ми не дійдемо.

Я, як віруюча людина, дуже часто звертаюся до Всевишнього, але є люди, які абсолютно ні в що не вірять. Просто вірте в світ, тому що він дуже добрий і барвистий. Вам обов'язково повернеться та гидота, яку ви кидаєте в світ. Це закон карми", - розповів Усик.