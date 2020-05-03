Вайт: Джошуа бігає від мене, його виправдання є повним лайном

Володар титулу тимчасового чемпіона WBC в хевівейті Ділліан Вайт знову бажає провести другий поєдинок з володарем поясів WBA Super, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа.

Про це заявив Ділліан.

"Ці виправдання - повне лайно. Мені хочеться роздобути цей бій вже котрий рік, команда Ентоні про це знає. Йому дали негайний реванш з Руїсом, проте мені він такого шансу не надав.

Саме через це я хочу стати повноцінним чемпіоном WBC. В такому випадку у нього не вийде уникати бою проти мене, обдурюючи людей дурними виправданнями", - зазначив Вайт.