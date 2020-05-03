Український суперважковаговик Олександр Усик у майбутньому може отримати титульний поєдинок проти Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

Про це заявив колишній чемпіон світу Микола Валуєв.

"Я вважаю, що Усик може стати чемпіоном світу в суперважкій вазі. Можливий поєдинок між Олександром і Ентн Джошуа був би насправді дуже цікавим.

Перевага в силі удару тут буде у Джошуа, але ось тактична сила в рингу, як мені здається, більше б належала Усику. Вельми цікаво, що б зіграло свою роль", - розповів Валуєв.