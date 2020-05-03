Багато читає і навчається. Валуєв похвалив Усика

Ніколаю Валуєву подобаються відповіді на провокаційні запитання Олександра Усика.

Про це розповів сам колишні російський боксер, а нині депутат Державної думи РФ від Єдиної Росії.

"Найперше, мені подобається, яким чином Усик уникає неприємних питань, але при цьому чітко визначаючи своє ставлення до заданої теми.

Я б охарактеризував його відповіді, як ті, які не несуть образливого характеру. Якщо це навколополітичні питання, спортивні, неважливо які – Усик вміє дуже чітко знайти правильні слова для визначення ситуації, яку йому пропонують обговорити.

Я не дуже люблю, коли спортсмени "зависають" на якусь задану тему. Це може статися з кожним, але з Усиком цього не відбувається. Він вміє зберігати свій статус-кво в усіх розуміннях. І це правильно.

Це видає в ньому людину, яка не всі свої 100% часу проводить в спортивному залі, а який також цікавиться, читає багато, навчається", - сказав Валуєв.