Непереможний чемпіон світу за версією WBА Артем Далакян (20-0, 14 КО) заслуговує більше уваги в Україні.

Про це розповів ексчемпіон світу Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО).

"Самим недооціненим з 12 українських чемпіонів світу вважаю Артема Далакяна. Ось він в професіоналах вже чемпіон світу, але про нього інформації не те, що мало, я її взагалі не бачу. Він, на секундочку, чемпіон світу за версією WBO, дуже престижною.

Можливо, цьому є пояснення, адже їх промоутерська компанія вважає за краще йти тихо, повільно і непомітно, тобто боксують з обов'язковими претендентами і не роблять великого промоушена.

Але все-таки, я вважаю, що Артем заслуговує більше уваги в Україні, адже він чемпіон світу плюс він дуже хороший боксер - у нього цікавий, неординарний стиль. Потрібно віддати йому належне", - розповів Гвоздик.