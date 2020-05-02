В даний момент немає ніяких переговорів між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA і IBF Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) та чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Наразі немає ніяких переговорів, нічого конкретного між Ф'юрі та Джошуа. Ми нічого не можемо робити, поки компанія MTK Global не отримає гідну пропозицію щодо місця проведення бою. Всі ми знаємо, про що писали в ЗМІ, але поки взагалі немає ніякої конкретики. Треба почекати", - сказав Арум.