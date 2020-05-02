 Ломаченко хоче провести поєдинок перед боєм зі мною, - Лопес | Бокс | Champion.com.ua
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Лопес: Ломаченко хоче провести поєдинок перед боєм зі мною

Сьогодні 09:45 800 0
Американець хоче відразу битися з українцем
Лопес: Ломаченко хоче провести поєдинок перед боєм зі мною
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - Boxing Scene.

Українець Василь Ломаченко має намір провести бій-розминку перед поєдинком з американцем Теофімо Лопесом.

Про це розповів лопес порталу Boxing Scene.

"Ломаченко поводиться як с*чка. Він хоче провести розминку перед боєм зі мной.Теперь Top Rank бажає, щоб я теж влаштував такий бій, так до цього прагне Василь. Це ж просто а-а-а! Ви знаєте, що я маю на увазі. Я не збираюся влаштовувати бій. Мій розігрів буде з Ломаченко. Інших варіантів не існує", - сказав Лопес.

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