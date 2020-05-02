Українець Василь Ломаченко має намір провести бій-розминку перед поєдинком з американцем Теофімо Лопесом.

Про це розповів лопес порталу Boxing Scene.

"Ломаченко поводиться як с*чка. Він хоче провести розминку перед боєм зі мной.Теперь Top Rank бажає, щоб я теж влаштував такий бій, так до цього прагне Василь. Це ж просто а-а-а! Ви знаєте, що я маю на увазі. Я не збираюся влаштовувати бій. Мій розігрів буде з Ломаченко. Інших варіантів не існує", - сказав Лопес.