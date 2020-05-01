 Джошуа: Я зобов'язаний переступити через Пулєва | Бокс | Champion.com.ua
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Джошуа: Я зобов'язаний переступити через Пулєва

Вчора 23:14 646 0
Ентоні Джошу прокоментував бій з Кубратом Пулєвим
Джошуа: Я зобов'язаний переступити через Пулєва
#Джошуа, #Пулєв

Джерело - xsport.uа.

Британський чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBО, IBF, IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) налаштований знищити Кубрата Пулєва (28-1, 14 КО) під час бою.

Про це розповів сам боксер.

"Це звучить так, ніби я недооцінюю Пулєва, але я повинен дивитися йому за спину, тому що я збираюся пройти крізь нього. Такий у мене настрій. Я зобов'язаний через нього переступити. Якщо говорити про кульової, - він не на моєму рівні. Я хочу битися з хлопцями, які нагорі. Я не турбуюся щодо тих, хто мене оточує. Я пройду через них всіх. Саме такий настрій має у нас бути, як у бійців", - розповів Джошуа.

Нагадаємо, Джошуа не планує битися з Усиком – промоутер.

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