Гассієв: Вайлдер не схожий на інших темношкірих боксерів

Росіянин розповів про спаринги з найкращими боксерами

Джерело - Usachev TV.

Колишній чемпіон світу за версією WBC Деонтей Вайлдер не схожий на інших темношкірих боксерів, які починають поводитися як зірки.

Про це заявив російський боксер Мурат Гассієв.

"Звичайно, я можу розповісти про ці спаринги. Я тоді готувався до бою проти Шіммелла, це був поєдинок за статус претендента на титул. І мені надійшла пропозиція відвідати тренувальний табір Вайлдера. Тренер підійшов і запитує:" Хочеш? "Я відповідаю:" Звичайно. Куди їхати? "Ось ми і поїхали. Ми провели п'ять-шість спарингів. Відмінний табір, хороша атмосфера, комфортна обстановка. Вайлдер - хороший хлопець, не схожий на інших темношкірих боксерів, які починають вести себе як зірки. Підійде, запитає, як справи, чи нічого не болить. Враження тільки позитивні", - заявив Гассієв.

Гассієв не виходив в ринг з липня 2018 року.

Раніше, Пол Маліньяджі зазначав, що Вайлдеру ніколи не вдасться побити Ф'юрі.