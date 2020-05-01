Вайт: Руїс просто сказав, що я - ніхто і це легкий бій

Суперважковаговик Ділліан Вайт (27-1, 18 КО) обурений тим, що Енді Руїс-молодший (33-2, 22 КО) відмовився від бою з ним.

Про це заявив сам британець.

"Спочатку Гірн запропонував Руїсу за бій 4 мільйони доларів, але бюджет був 5 мільйонів, як я зрозумів. Просто починаючи переговори, ви входите через чорні двері, а не через парадну. Це бізнес.

Руїс сказав, що у нього була злегка зайва вага, але у мене було більше 8 зайвих кілограмів в останньому бою - ми були в рівних умовах. Він показав поганий бій з Джошуа, але отримуючи пропозицію побитися за ту ж суму, що і в першому бою, Руїс просто сказав, що я - ніхто і це легкий бій. Ну ж, візьмися за цю легку роботу!

Всі ці хлопці кажуть багато про мене, але вони ніколи не скажуть, що я - боягуз або легкий суперник. Вони не можуть цього робити", - сказав Вайт.