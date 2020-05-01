 Колишній чемпіон світу засуджений до трьох років тюремного ув'язнення | Бокс | Champion.com.ua
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Колишній чемпіон світу засуджений до трьох років тюремного ув'язнення

Сьогодні 11:15 1276 0
Штурма звинуватили в ухилянні від сплати податків і заподіяння шкоди здоров'ю
Колишній чемпіон світу засуджений до трьох років тюремного ув'язнення
#Штурм

Джерело - xsport.ua.

41-річний німецький боксер, ексчемпіон світу в двох вагових категоріях Фелікс Штурм був засуджений судом Кельна до трьох років тюремного ув'язнення за ухиляння від сплати податків.

Про це повідомляє allboxing.ru.

Підсумкова сума податку склала понад один мільйон євро.

Також спортсмена звинуватили в порушенні антидопінгового законодавства і пов'язаної з цим спробою заподіяння шкоди здоров'ю свого суперника, росіянина  Федора Чудінова в поєдинку, який відбувся 20 квітня 2016 року.

Штурм буде міститися у в'язниці відкритого типу або в'язниці низького рівня безпеки, яку укладеним дозволено залишати днем ​​для заняття своєю професійною діяльністю.

Відзначимо, що для сплати податків і штрафів Штурм планує повернутися на професійний ринг і провести поєдинок проти іншого ексчемпіона світу з Німеччини Артура Абрахама.

Нагадаємо, Белью назвав боксерів, які поб'ють Усика.

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