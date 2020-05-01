Усик: У нас багато інформації, яку ми можемо отримати, але не завжди людина цього хоче

Світ змінюється і менше людям цікаво полетіти в космос, а легше записати якесь відео, яке подивиться велика кількість людей.

Про це заявив боксер Олександр Усик.

"Тут можна дивитися на це з двох сторін. З одного боку - світ змінюється і менше людям цікаво полетіти в космос, а легше записати якесь відео, яке подивиться велика кількість людей. Отже, людина заробить багато грошей або він стане більш публічною людиною. З іншого боку - люди найменше показують і приховують, але мені здається, що все одно багато роблять експериментів з атомом і з усім іншим. Тому що кожна велика країна хоче мати якесь круте обладнання або якусь круту зброю, щоб бути номером один у світі. Все одно йде гонка... У нас багато інформації, яку ми можемо отримати, але не завжди людина цього хоче", - зазначив Усик.