 Колишній тренер Тайсона не вірить у перемогу Ломаченка над Лопесом | Бокс | Champion.com.ua
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Колишній тренер Тайсона не вірить у перемогу Ломаченка над Лопесом

Сьогодні 14:39 400 0
Українець ще не опинявся під справжнім пресингом
Колишній тренер Тайсона не вірить у перемогу Ломаченка над Лопесом
#Фенеч, #Лопес, #Ломаченко

Джерело - vringe.com.

Український боксер Василь Ломаченко зробив дивовижні речі у любителях, але як професіонал - він не дуже.

Про це заявив колишній тренер Тайсона Джефф Фенеч.

"Теофімо Лопес не лише панчер. Я думаю, він більш професійний боксер, ніж Ломаченко. Всі говорять про "танці" Ломаченка, про те, як він "танцює" в рингу. Я знаю, він зробив дивовижні речі в любителях, але як професіонал - він не дуже. Це ж професійний бій. Є кілька бійців, які можуть провчити його. В профі він ще не бився ні з ким, хто б пресингував його. Коли він поб'ється з такими хлопцями, ми зможемо про щось говорити. Я не вірю, що Ломаченко виграє бій з Лопесом", - зазначив Фенеч.

Раніше, Портер зазначав, що Ломаченко переможе Лопеса.

Нагадаємо, Гарсія зазначав, що Ломаченко без шансів програв би Кастільйо.

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