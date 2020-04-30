Колишній тренер Тайсона не вірить у перемогу Ломаченка над Лопесом

Український боксер Василь Ломаченко зробив дивовижні речі у любителях, але як професіонал - він не дуже.

Про це заявив колишній тренер Тайсона Джефф Фенеч.

"Теофімо Лопес не лише панчер. Я думаю, він більш професійний боксер, ніж Ломаченко. Всі говорять про "танці" Ломаченка, про те, як він "танцює" в рингу. Я знаю, він зробив дивовижні речі в любителях, але як професіонал - він не дуже. Це ж професійний бій. Є кілька бійців, які можуть провчити його. В профі він ще не бився ні з ким, хто б пресингував його. Коли він поб'ється з такими хлопцями, ми зможемо про щось говорити. Я не вірю, що Ломаченко виграє бій з Лопесом", - зазначив Фенеч.