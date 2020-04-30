Джерело - Boxing Scene.
Ділліан Вайт - один з тих боксерів, які готові вийти в ринг в будь-який час.
Про це заявив промоутер Едді Гірн.
"Вайт - один з тих боксерів, які готові вийти в ринг в будь-який час. Він мені говорив, що згоден боксувати з Повєткіним без глядачів. Так, ми понесемо деякі фінансові втрати, але я готовий до цього. Ми повернемося з двома або трьома разминочними боями, після чого я хочу відразу ж взятися за поєдинок Вайта з Повєткіним", - сказав Гірн.
Раніше, Вайт назвав слабке місце Джошуа.
Нагадаємо, Белью назвав боксерів, які поб'ють Усика.