Ділліан Вайт - один з тих боксерів, які готові вийти в ринг в будь-який час.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Вайт - один з тих боксерів, які готові вийти в ринг в будь-який час. Він мені говорив, що згоден боксувати з Повєткіним без глядачів. Так, ми понесемо деякі фінансові втрати, але я готовий до цього. Ми повернемося з двома або трьома разминочними боями, після чого я хочу відразу ж взятися за поєдинок Вайта з Повєткіним", - сказав Гірн.