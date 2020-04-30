Бій Усик - Чісора може відбутися без уболівальників

Відомий британський промоутер Едді Гірн готовий проводити великі вечори боксу за закритими дверима.

Про це заявив сам промоутер.

"Багато мені кажуть, що я не можу проводити великі бої без глядачів на стадіоні. Я ж намагаюся позбутися від цього упередження. Потрібно організувати кілька великих поєдинків за закритими дверима. Знаєте, якщо ми будемо чекати надто довго, у нас просто не буде інших варіантів. Давайте вже починати", - зазначив Гірн.