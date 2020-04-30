Бій Усик - Чісора може відбутися без уболівальників

Джерело - Boxing Scen.
Відомий британський промоутер Едді Гірн готовий проводити великі вечори боксу за закритими дверима.
Про це заявив сам промоутер.
"Багато мені кажуть, що я не можу проводити великі бої без глядачів на стадіоні. Я ж намагаюся позбутися від цього упередження. Потрібно організувати кілька великих поєдинків за закритими дверима. Знаєте, якщо ми будемо чекати надто довго, у нас просто не буде інших варіантів. Давайте вже починати", - зазначив Гірн.
Промоутер Едді Гірн на літо намітив бої Олександр Усик - Дерек Чісора, Ентоні Джошуа - Кубрат Пулєв та Ділліан Вайт - Олександр Повєткін.
Раніше, Вайт назвав слабке місце Джошуа.
Нагадаємо, Белью назвав боксерів, які поб'ють Усика.