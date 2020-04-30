Чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Майкі Гарсія (40-1, 30 КО) продовжує свої виступи на професійному ринзі через вимушений простій.

Про це заявив сам боксер.

"Починаючи свою кар'єру, я вже обдумував, що десь до 30 років піду у відставку. Якби у мене не було довгої перерви, моя кар'єра була б завершена в минулі пару років. Але тепер все змінилося, мені 32, і я відчуваю, що досяг піку. Так що, незабаром йти не буду, думаю, що мій шлях триватиме ще 3-5 років, за умови, що буду здоровий і збережу хорошу форму. Хочу залишити велику спадщину, щоб мене пам'ятали серед найбільших", - зазначив Гарсія.