Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон одного разу у готельному номері побив сімох повій.

Про це заявив сам легендарний американець.

"Я лежав на ліжку в готельному номері. Завжди намагався зробити так, щоб я залишався не один: поруч повинна бути хоча б повія, хоча б собака. Я лежу в номері, зі мною сім жінок, трохи морфіну, зі мною мій кокаїн, мої таблетки для потенції, моя марихуана, мій Hennessy. Це була нижча точка в моєму житті, тому що на мене напала параноя, я думав, що ці жінки хочуть пограбувати мене, хочуть підставити. Я почав бити їх. Все було як в темряві, але у мого вчинку була мета. Я більше не хотів віддавати їм ні частинки моєї душі.

Дивно, що моє серце не розірвалося на частини. Більше ніякого кокаїну. З того часу - ніякого кокаїну", - зазначив Тайсон.