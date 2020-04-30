 Тайсон розповів, як перебував під кайфом і побив сімох повій | Бокс | Champion.com.ua
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Тайсон: Завжди намагався зробити так, щоб не залишатися на самоті

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Для американця це була нижча точка в житті
Тайсон: Завжди намагався зробити так, щоб не залишатися на самоті
#Тайсон

Джерело - The Sun.

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон одного разу у готельному номері побив сімох повій. 

Про це заявив сам легендарний американець.

"Я лежав на ліжку в готельному номері. Завжди намагався зробити так, щоб я залишався не один: поруч повинна бути хоча б повія, хоча б собака. Я лежу в номері, зі мною сім жінок, трохи морфіну, зі мною мій кокаїн, мої таблетки для потенції, моя марихуана, мій Hennessy. Це була нижча точка в моєму житті, тому що на мене напала параноя, я думав, що ці жінки хочуть пограбувати мене, хочуть підставити. Я почав бити їх. Все було як в темряві, але у мого вчинку була мета. Я більше не хотів віддавати їм ні частинки моєї душі.

Дивно, що моє серце не розірвалося на частини. Більше ніякого кокаїну. З того часу - ніякого кокаїну", - зазначив Тайсон.

Раніше, Тайсон повідомив про готовність повернутися на ринг

Нагадаємо, Тайсон заявляв, що Джошуа є ковтком свіжого повітря у суперважкій вазі.

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