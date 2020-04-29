Олександр Усик має шанс на дострокову перемогу у бою проти Дерека Чісори.

Про це розповів відомий тренер Тедді Атлас.

"Потрібно віддати Усіку належне. Він вийде на бій з Чісорою в новій для себе суперважкій вазі. І протистояти йому буде справжній боєць. Він їде на бій в країну суперника. Але це підходить Усику, він упевнений в собі хлопець.

Це тест в суперважкій вазі, який необхідний Усику. Чісора рішучий, сильний, агресивний, може сильно вдарити, дуже досвідчений, але Усик може протиставити йому хороші ноги. Він молодший, у нього теж є непоганий досвід і впевненість в собі.

Він може виграти титул в суперважкій вазі. У нього є шанс зробити те, що вдається небагатьом: стати чемпіоном в крузервейті і в хевівейті, як це зробив Холіфілд 20 років тому. Люди думали, що він занадто малий. Люди кажуть, що Усику не вистачить габаритів, але всі говорили те ж саме про Евандера.

Думаю, Усик переможе одноголосним рішенням суддів. Якщо Чісора сповільниться в останніх раундах, то, можливо, Усик переможе достроково", - розповів Атлас.