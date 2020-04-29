Катмен Кличка: Володимиру не вистачило одного удару, аби добити Джошуа

Джейкоб Дюран прокоментував бій Кличко - Джошуа

Володимиру Кличку у бою проти Ентоні Джошуа не вистачило одного удару, щоб добити британця.

Про це розповів катмен Джейкоб Дюран, який працював в кутку українця під час його поєдинку з Ентоні Джошуа,

"Володимир і Віталій говорили рідною мовою, тому я їх не розумів. Я б хотів, щоб ми перемотали час назад і знову це зробили. Якби у Володимира було на п'ять відсотків більше енергії, він би завершив бій. Джошуа був на відстані одного пропущеного удару від нокауту", - сказав Дюран.

Нагадаємо, брати Клички ввійшли до ТОП-10 боксерів-суперважковаговиків за 50 років.