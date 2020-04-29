 Катмен Кличка: Володимиру не вистачило одного удару, аби добити Джошуа | Бокс | Champion.com.ua
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Катмен Кличка: Володимиру не вистачило одного удару, аби добити Джошуа

Сьогодні 16:44 855 0
Джейкоб Дюран прокоментував бій Кличко - Джошуа
Катмен Кличка: Володимиру не вистачило одного удару, аби добити Джошуа
#Кличко, #Джошуа

Джерело - isport.ua.

Володимиру Кличку у бою проти Ентоні Джошуа не вистачило одного удару, щоб добити британця.

Про це розповів катмен Джейкоб Дюран, який працював в кутку українця під час його поєдинку з Ентоні Джошуа,

"Володимир і Віталій говорили рідною мовою, тому я їх не розумів. Я б хотів, щоб ми перемотали час назад і знову це зробили.

Якби у Володимира було на п'ять відсотків більше енергії, він би завершив бій. Джошуа був на відстані одного пропущеного удару від нокауту", - сказав Дюран.

Нагадаємо, брати Клички ввійшли до ТОП-10 боксерів-суперважковаговиків за 50 років.

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