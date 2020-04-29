Вайлдер влаштував чистку у своїй команді перед третім боєм з Ф'юрі

Колишній чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 КО) перед третім боєм проти Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) вирішив кардинальним чином перебудувати свою команду.

Про це заявив сам американець.

"Я позбавляються від всіх зміїв свого газону. Є час вирвати бур'яни і подивитися, до чого це призведе. Навколо тебе може бути багато прекрасних людей, але ти не можеш контролювати ревнощі, заздрість, деякі просто хочуть пропіаритися. Всі хочуть того, що ти маєш, але не кожен готовий жертвувати собою в тій же мірі, що і ти. Мені довелося відсіяти деяких людей.

Бокс - брудний вид спорту, тут завжди потрібно бути обережним з оточуючими. Коли все повернеться на круги своя, у нас буде відмінна команда. На прикметі є дві людини, яких я хочу запросити", - зазначив Вайлдер.