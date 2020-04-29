Вайлдер: Ніхто не повинен дивуватися, що я проведу з Ф'юрі третій бій

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер не розуміє, чому боксерська спільнота настільки здивована тим, що він збирається провести третій бій з Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив американець.

"Ніхто не повинен дивуватися, що я проведу з Ф'юрі третій бій. Я той, хто є. Я - Деонтей Бронзовий бомбардувальник Вайлдер.

Чому б мені цього не хотіти? Зараз, як я вже заявляв раніше, ми просто сидимо і розслабляємося. Однак настане той момент, коли я буду готовий все розповісти. Обов'язково буде час і місце, де я скажу те, що повинен.

Якщо згадувати той бій, Тайсон знає, що я був сам не свій. Я знаю, що це був не я. Кожна людина з боксерської спільноти розуміє, що перед ними був несправжній Деонтей Вайлдер. Щось було не так зі мною, і ви знаєте, ми доведемо це. Ви повинні розуміти це.

Як я вже говорив, в майбутньому заготовлено час і місце для всього цього, і я розповім вам багато такого. Однак прямо зараз я хочу третього бою. Чекаю не дочекаюся його, щоб дати людям те, що вони хочуть побачити", - сказав Вайлдер.