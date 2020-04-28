Російський колишній чемпіон кинув виклик легендарному Тайсону

У Маскаєва також прокинулася ностальгія по боксу

Майк Тайсон, який недавно повідомив про готовність повернутися на ринг, може зустрітися з колишнім чемпіоном WBC Олегом Маскаєвим.

Про це заявив сам росіянин.

"Звичайно, я вийшов би проти Майка, а хто б не вийшов ?! Але треба підготуватися, звичайно, табір пройти місяці два. Я не буду говорити, що я його нокаутую або щось таке. Тільки бог знає, як може скластися наш бій зараз", - заявив Маскаєв.

Що цікаво, Тайсон і Маскаєв могли побитися в 2003-му році, проте бій зірвався на стадії організації.

Майк Тайсон завершив кар'єру в 2005-му році, Олег Маскаєв востаннє виходив на ринг 7 років тому.

Нагадаємо, Тайсон заявляв, що Джошуа є ковтком свіжого повітря у суперважкій вазі.