Міллер: Коли я надеру Джошуа дупу, всі закриють свої роти

Непереможений американський суперважковаговик Джаррелл Міллер бажає отримати можливість провести бій з Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) за пояса WBA, WBO, IBF і IBO.

Про це заявив сам боксер.

"Так, я проведу бій з Джошуа. Я відновив свою репутацію в очах публіки. Я знаю, що сталося і що пішло не так. Коли я надеру дупу Джошуа, все закриють довбані роти, особливо Едді Гірн. Я дуже хочу, щоб він взяв свої слова назад. Я не збираюся сидіти і триндеть. До біса все це. Пустіть мене в ринг.

Звичайно, у мене ще буде можливість побитися з Джошуа. Скільки ще дерьмо опонентів Ентоні буде привозити британським уболівальникам? Ніхто не знає Кубрата Пулєва. Я думаю, що він хороший суперник, але тут багато змінних. Я не буду багато говорити. Всі хочуть побачити протистояння супергероя і лиходія. Я буду лиходієм", - зазначив Міллер.