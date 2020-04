Вайт зізнався у брехні про запропонований гонорар Руїсу

Британець Ділліан Вайт (27-1, 18 КО), намагаючись виставити ошукачем ексчемпіона світу Енді Руїса (33-1, 22 KO), сам продемонстрував, що сказав неправду.

Про це боксер написав у сомережі.

Вайт неодноразово заявляв, що Руїс відмовився від гонорару в розмірі 5 мільйонів доларів за бій з ним в США. Напередодні мексиканець заявив, що це брехня, у відповідь на що Вайт опублікував лист з пропозицією не п'яти, а чотирьох мільйонів доларів за бій.

"Жирний хлопчина, припини говорити нісенітниці. Факти є факти", - написав Вайт.

Fat boy @Andy_destroyer1 stop talking shit facts are facts stop come on #ALLBELLYANDNOHEART pic.twitter.com/g6YoMdeZtE