Хей: Зараз дуже багато поясів, але важливо те, хто номер один

Ділліан Вайт, який є офіційним претендентом на пояс WBC в суперважкій вазі, може відмовитися від титульного бою на користь протистояння Ф'юрі-Джошуа за пристойні відступні.

Про це заявив промоутер Девід Хей.

"Справа не у грошах. Куди він їх витратить, сидячи вдома? Не впевнений, що Вайт, будучи офіційним претендентом, візьме гроші, щоб дати провести бій за об'єднання поясів. Але уніфікація замінює захист від претендента. Вони можуть дати йому супер-пупер пояс WBC. У нього зараз срібний? Йому можуть дати йому золотий або платиновий. Річ у тому, що зараз дуже багато поясів. Але важливо тільки, хто номер один в боксі", - сказав Хей.