Стало відомо, коли відбудеться чемпіонський бій Постола

Промоутерська компанія Top Rank планує у липні провести бій за два пояси першої напівсередньої ваги між Віктором Постолом і Хосе Раміресом.

Про це заявив керівник компанії Боб Арум.

"Поєдинок Віктора Постола проти Хосе Раміреса переносився двічі. Ми сподіваємося влаштувати цей бій, який стане головним протистоянням в першій середній вазі, десь в липні.

Зараз ми плануємо проводити по чотири бої в рамках одного вечора боксу. Два з них буде транслювати ESPN або ESPN+, а один резервний поєдинок не буде показаний по ТБ. Кількість боїв необхідно звести до мінімуму, щоб гарантувати безпеку бійців заради загального блага.

Ми ведемо попередні переговори з анонсером, адже нам доведеться перемістити їх за межі рингу. До того ж судді не зможуть перебувати безпосередньо біля рингсайду. Нам доведеться внести багато змін, але ми будемо ретельно працювати над тим, щоб влаштувати ці приголомшливі поєдинки", - сказав Арум.