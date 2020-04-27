Промоутер: У нас є проблеми з такими боксерами, як Ломаченко

Організація бою українського чемпіона в легкій вазі Василя Ломаченка може стати проблемою після закінчення карантину, оскільки боєць знаходиться в Україні.

Про це заявив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"Тепер з такими бійцями, як, наприклад, Ломаченко, у нас проблема. Ломаченко повернувся в Україну, щоб бути зі своєю сім'єю, і це зрозуміло. Питання в тому, чи зможемо ми повернути його в США в короткі терміни. Я цього не знаю.

Зараз введена заборона на польоти і ми не зможемо його скасувати для проведення боксерського поєдинку. Таким чином, у нас є велика проблема з нашими іноземними боксерами, які знаходяться за межами США", - сказав Арум.