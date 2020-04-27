Хеленіус: Якщо я зустрінуся з Джошуа, то Фінляндія отримає нового чемпіона світу

Суперважковаговик Роберт Хеленіус бажає битися з Ентоні Джошуа у чемпіонському бою.

Про це заявив сам фінський боксер.

“Думаю, наш бій з Джошуа буде дуже цікавим. Прекрасна можливість для мене. Колись я вже спарингував з Ентоні, тому мені трохи знайомий його стиль.

Мені подобається Джошуа, але він стоїть на моєму шляху до титулів. Якщо я з ним зустрінуся, то Фінляндія отримає нового чемпіона світу”, - зазначив Хеленіус.