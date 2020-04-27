Хеленіус: Якщо я зустрінуся з Джошуа, то Фінляндія отримає нового чемпіона світу

Джерело - Boxing Scene.
Суперважковаговик Роберт Хеленіус бажає битися з Ентоні Джошуа у чемпіонському бою.
Про це заявив сам фінський боксер.
“Думаю, наш бій з Джошуа буде дуже цікавим. Прекрасна можливість для мене. Колись я вже спарингував з Ентоні, тому мені трохи знайомий його стиль.
Мені подобається Джошуа, але він стоїть на моєму шляху до титулів. Якщо я з ним зустрінуся, то Фінляндія отримає нового чемпіона світу”, - зазначив Хеленіус.
В останньому бою 36-річний Хеленіус технічним нокаутом в четвертому раунді переміг польського проспекту Адама Ковнацкі, завдавши тому першої поразки в кар’єрі.
Після перемоги над Ковнацкі фін став претендентом на бій за чемпіонський пояс WBA, яким володіє Ентоні Джошуа.
Нагадаємо, Джошуа зазначав, що хоче битися з Усиком, Вайлдером та Ф'юрі.