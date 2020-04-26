Гассієв: Ломаченко - не найкращий боксер з пострадянських країн

Геннадій Головкін за багатьма факторами є найкращим боксером з пострадянських країн.

Про це заявив колишній чемпіон світу у важкій вазі Мурат Гассієв.

"Чи можна назвати Ломаченка найкращим боксером з пострадянських країн? Ні, Гена Головкін для мене номер один. Я його дуже добре знаю як людину. Вихований, порядний, добрий. У ньому є всі ті якості, які я ціную в людях. Через що я з ним і спілкуюся. Він мені дуже подобається, як боксер. Мені імпонує його стиль, манера ведення бою, його тренування. Багато факторів, які роблять його найкращим для мене", - заявив Гассієв.