Арум: Наступним суперником Ф'юрі не обов'язково повинен бути Вайлдер

Британський боксер Тайсон Ф'юрі може провести наступний поєдинок не з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Про це заявив менеджер Боб Арум.

"Тут вплинути можуть різні фактори. Точно можна сказати одне: Тайсон виступить в Америці, у нього тут вже велика аудиторія.

Якщо вже заборона на подорожі знімуть або хоча б послаблять, то я привезу його в Штати і влаштую більш бюджетні бої, ніж з Вайлдером.

Може бути, організували б поєдинок і з Деонтеєм. Однак потрібно його профінансувати", - зазначив Арум.