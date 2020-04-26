Арум: Наступним суперником Ф'юрі не обов'язково повинен бути Вайлдер

Джерело - WBN.
Британський боксер Тайсон Ф'юрі може провести наступний поєдинок не з американцем Деонтеєм Вайлдером.
Про це заявив менеджер Боб Арум.
"Тут вплинути можуть різні фактори. Точно можна сказати одне: Тайсон виступить в Америці, у нього тут вже велика аудиторія.
Якщо вже заборона на подорожі знімуть або хоча б послаблять, то я привезу його в Штати і влаштую більш бюджетні бої, ніж з Вайлдером.
Може бути, організували б поєдинок і з Деонтеєм. Однак потрібно його профінансувати", - зазначив Арум.
Раніше, Усик озвучив свою версію появи коронавірусу.
Нагадаємо, Джошуа зазначав, що хоче битися з Усиком, Вайлдером та Ф'юрі.