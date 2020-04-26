Колишній чемпіон WBO: Бій Ломаченко - Берінчик цікавий тільки в Україні

Може відбутися бій між Василем Ломаченком та Денисом Берінчиком коли останній стане обов'язковим претендентом.

Про це заявив український боксер Олег Маліновський.

"Професійний бокс - це ж бізнес. Якщо командам вдасться навколо цього поєдинку якийсь інтерес створити, то, думаю, цей бій може відбутися. Ну або якщо Денис стане обов'язковим претендентом. Тоді не може не бути цього поєдинку.

На сьогодні цей поєдинок цікавий тільки в Україні. Але він повинен бути в США, в Британії. Ось тоді він дійсно може відбутися", - сказав Маліновський.