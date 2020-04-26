Лопес: Не боюся Ломаченка. Я молодший, сильніший і розумніший

Усі суперники Василя Ломаченка програвали бій ще до його початку.

Так вважає володар титулу IBF у легкій вазі Теофімо Лопес.

"Ось багато мене питають: а чим я відрізняюся від інших суперників Ломаченка? Багато що залежить від твоєї ментальної підготовки, від того, як ти себе почуваєш психологічно. Суперники Ломаченка просто вірили в те, що він сильний. Він перемагав у поєдинках ще до того, як виходив в ринг.

Щось схоже було і у Майка Тайсона. Перед виходом на бій він був найстрахітливішою людиною. Хлопці, які боксували з Ломаченком, відчували те ж саме. Вони боялися його. Я ж Ломаченка не боюся. Чому? Я молодший, сильніший і розумніший", - заявив Лопес в інтерв'ю Youtube-каналі SecondsOut.