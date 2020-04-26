Золота колекція. Василь Ломаченко - Сан-Чул Хан: фінал Олімпіади в Лондоні

Джерело - Чемпіон.

12 серпня 2012 року, Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) став чемпіоном Олімпійських ігор в Лондоні у ваговій категорії до 60 кг і завоював своє друге олімпійське золото. У фіналі українець зійшовся в ринзі з боксером з Південної Кореї Сан Чул Ханом.

Уже в першому раунді Василь без особливих зусиль зробив рахунок - 7:2. Попри довгі руки, кореєць працював дуже боязко і не міг влучити в більш швидкого суперника. Ломаченко особливо не форсував подій, і в другому раунді рефері навіть зробив обом боксерам попередження, щоб працювали активніше! Підсумок після другого раунду - 11:5. У третьому періоді Ломаченко спокійно довів бій до переможного завершення, підсумок - 19:9 на користь українця!

Після Олімпійських ігор в Лондоні і завоювання другої золотої медалі українець пішов в професійний бокс.