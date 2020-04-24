Кличко: Перед фіналом Олімпіади мені снилося, що я програв

Олімпійський чемпіон Володимир Кличко при підготовці до головного старту чотириріччя мав певні проблеми, а напередодні фінального поєдинку турніру приснився неприємний сон.

Про це заявив колишній боксер.

"Тренувався, немов одержимий, хоча підготовка була дуже виснажливою. У мене було харчове отруєння і місяцями - високий тиск, який не могли пояснити навіть лікарі.

Я був гордий тим, що мені довірили нести український прапор на Майдані Незалежності в Києві перед відльотом нашої команди в Атланту. З огляду на мій стан, золота медаль здавалася далекою перспективою. Мій внутрішній голос говорив мені: Будь щасливий, що досяг такого рівня. Подивимося, чи будуть взагалі медалі.

Незважаючи на всі труднощі, перший бій я виграв. Потім боровся за бронзову нагороду, далі - за срібло. Гордися, - говорив мій внутрішній голос. - Все ще попереду. Мій суперник по фіналу був дуже сильний. Навіть фізично. 150 кілограмовий Паеа Вольфграмм, боксер з Тонга, мене явно перевершував. Напередодні бою мені наснилося, що я програв. Поганий знак, оскільки до цього мої сни про бої завжди збувалися.

Виглядало так, що це має статися і зараз. У першому раунді я відставав. Чортів сон, - думав я. Але я не хотів здаватися. Ні в якому разі, - говорив я собі. Я був гордий тим, чого добився, але хотів більшого: Забудь про сон, ти переможеш. Зрештою я виграв за очками. Моя мрія, всупереч різні виклики мені і моїм можливостям, здійснилася: золото на Олімпійських іграх.

Я не вірив своєму щастю. Але скоро стало зрозуміло, що радість тривати недовго. Я хотів більшого. Мені потрібні були нова мета і новий виклик", - зазначив Кличко.