Бетербієв: Був спортивний інтерес побоксувати з Усиком

У росіянина з Усиком є ​​передісторія

Чемпіон WBC і IBF в напівважкій вазі Артур Бетербієв (15-0, 15 КО) два роки тому активно цікавився можливістю проведення бою з Олександром Усиком (17-0, 13 КО).

Про це заявив російський боксер.

"У мене був чисто спортивний інтерес побоксувати з Усиком, коли він став абсолютним чемпіоном. У мене як раз в цей час йшли переговори про контракт з Top Rank і Matchroom Boxing. Пропозиції були практично однакові. Я сказав моїм менеджерам, що якщо Едді Гірн гарантує мені бій з Усиком, то я з ними підпишу контракт. Вони взяли якийсь час, але відповідей від них не було. Може бути, їм було не цікаво, а у мене був чисто спортивний інтерес. У нас з Усиком є ​​передісторія", - сказав Бетербієв.

З 2019 року Усик перейшов в суперважку вагу і позначив свою націленість на лідерів дивізіону - Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі. Що стосується Бетербієва, то росіянин поки не готовий перейти у важку вагу, в рамках якої і міг би пройти його бій з Усиком.

Раніше, Усик озвучив свою версію появи коронавірусу.

Нагадаємо, Джошуа зазначав, що хоче битися з Усиком, Вайлдером та Ф'юрі.